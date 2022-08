Dure televisies, twee telefoons, een scooter, een Rolex, Apple Watches, een boottripje tijdens Sail en een geheel nieuwe keuken en badkamer, inclusief de montage. Het zijn slechts een paar van de giften die een ex-ambtenaar van de gemeente Amsterdam zou hebben gekregen van aannemers in ruil voor opdrachten. Als het aan het OM ligt krijgt de man zeven maanden cel.

Robert van den E. werkte als werkvoorbereider bij het Ingenieursbureau van de gemeente en zou tussen 2011 en 2016 ruim 80 1.000 euro aan giften en diensten hebben ontvangen. In ruil daarvoor verstrekte Van den E., en ook andere frauderende collega's uit het team, volgens het OM geheime informatie waardoor bouwbedrijven een voorkeurspositie hadden bij de aanbesteding van grote projecten. Zo deelden ze bijvoorbeeld 'directieramingen', een kostenanalyse van grote projecten, zodat de offertes daarmee zouden matchen.

Dat gebeurde ook bij de aanbesteding voor het herstel van de walmuur van de Kromboomssloot. De aannemer wist van tevoren dat zij het project in handen zouden krijgen en verhoogde de prijs op de offerte met twee ton. Die winst belandde volgens het OM in de zakken van de corrupte ambtenaren: een methodiek die vaker werd gebruikt.

Volgens aannemers en bouwbedrijven die een verklaring hebben afgelegd bestond er een 'bijzondere relatie' met ambtenaren van de gemeente. De officier van justitie had er vandaag andere woorden voor: "Er was sprake van een corrupte werkwijze. Aannemers werden door ambtenaren zoals Van den E. gewaarschuwd als er projecten aankwamen met als doel dat het project bij hun terechtkwam of voor een veel te hoog bedrag werd aanbesteed. Voorkeursbehandeling was het doel en de verdachte wist dit. Op die manier bevoordeelden zij betrokken bedrijven, verrijkten zichzelf, maar benadeelden ook de belastingbetaler."

De OvJ benadrukt ook het belang van transparantie in het openbaar bestuur: "Objectief en onafhankelijk handelen is essentieel. Dit ondermijnt het vertrouwen in het openbaar bestuur en ook het functioneren daarvan. Met het handelen van de verdachte heeft hij corruptie jarenlang in leven gehouden en zelf een zeer actieve rol gespeeld."

Van den E. was aanwezig, maar beriep zich vooral op zijn zwijgrecht. Op meerdere vragen, zoals wie de rekening had betaald voor een zesgangendiner met aannemers in een private dining room van restaurant Bord'Eau, had Van den E. 'geen actieve herinnering'. Ook kon hij de appjes met verschillende aannemers niet meer voor de geest halen. "Hij weet heel veel niet", verklaarde de OvJ. "Ik heb vandaag vaak aan Pinokkio moeten denken."

Volgens de advocaat van de verdachte valt het niet te bewijzen dat het zijn cliënt zou zijn die de appjes heeft verstuurd. Ook is het volgens de verdediging niet bewijsbaar dat Van den E. de aangeboden giften ook daadwerkelijk heeft aangenomen.

Vandaag was de eerste dag van de inhoudelijke behandeling. Twee andere verdachten in de zaak moeten de komende dagen voor de rechter verschijnen. Het is overigens niet de eerste zaak tegen frauderende gemeenteambtenaren. Vorig jaar kregen twee ambtenaren taakstraffen opgelegd voor fraude met gehandicaptenkaarten. Daar verdienden ze ruim 10.000 euro mee.

De rechtbank doet op 10 oktober uitspraak.