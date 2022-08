Drie mannen zijn veroordeeld tot celstraffen van vier jaar, twee jaar en negen maanden voor de aanslag op het kantoorgebouw van Panorama in 2018. Tijdens de zaak in 2019 kreeg het drietal straffen van drie en vier jaar cel.

In 2019 eiste de officier van justitie celstraffen van zeven jaar tegen het drietal dat het pand met een antitankwapen beschoot. De rechtbank strafte lager aangezien niet vaststond dat de aanslag ook daadwerkelijk op Panorama was gericht. Eén van hen kreeg vier jaar, de anderen drie jaar.

Het OM was het niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep. De aanklager wist een link te leggen tussen de aanslag en een publicatie van Panorama, en is van mening dat alle drie de verdachten dezelfde straf verdienen. Volgens het OM moest dat opnieuw zeven jaar zijn, maar omdat de beroepszaak veel tijd in beslag heeft genomen werd er een aantal maanden van afgetrokken en werd er zes jaar 3 maanden geëist.

Het hof gaat niet mee met de link van het OM. Volgens het hof is er geen duidelijk motief dat de beschieting van het pand was gericht op het tijdschrift. In de gevangenisstraf weegt wel mee dat de beschieting een doordacht en vooropgezet plan was.

Het kantoorpand aan de Teleportboulevard in Sloterdijk, waarin Panorama en Revu zijn gevestigd, werd op 21 juni 2018 onder vuur genomen met een antitankwapen. Bij de aanslag raakte niemand gewond, terwijl er wel iemand in het gebouw aanwezig was. Het gebouw liep wel flinke schade op.