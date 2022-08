Het Rode Kruis opent een nieuw humanitair servicepunt voor vluchtelingen. Na een meningsverschil met de gemeente besloot de hulporganisatie onlangs om te stoppen met het gezamenlijke servicepunt op het Centraal Station.

Het nieuwe servicepunt komt bij het districtskantoor van het Rode Kruis aan de Valkenburgstraat in het centrum. Vluchtelingen kunnen er terecht voor onder meer EHBO, eten en drinken en praktische informatie. Het gaat in eerste instantie om een proef van twee weken. In die tijd wil het Rode Kruis kijken of er daadwerkelijk behoefte aan is. Ook lopen er medewerkers rond op het Centraal Station. Zij fungeren als vraagbaak en verwijzen mensen door naar de juiste plek of instantie.

Op datzelfde station zit al een servicepunt, waar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Tot enkele weken geleden stonden daar zowel medewerkers van de gemeente als van het Rode Kruis. Maar op 15 juli werd bekend dat het Rode Kruis zich terugtrok na onenigheid met de gemeente.

Aanleiding voor het geschil was een besluit van de gemeente aangaande vluchtelingen over wie twijfel bestaat of ze daadwerkelijk uit Oekraïne komen. Zij moeten in dat geval naar het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturaliesatiedienst (IND) in Ter Apel om hun document te laten controleren.

Het Rode Kruis is nu met het nieuwe servicepunt gekomen "omdat het Rode Kruis het belangrijk vindt dat er een warm welkom is voor iedereen die in Nederland aankomt", aldus de hulporganisatie. "Het Rode Kruis biedt hier een luisterend oor voor iedereen op de vlucht, ongeacht waar diegene vandaan komt, en verwijst eventueel door naar de juiste hulpverlening."