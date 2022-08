In een woning in Buiksloot in Noord is maandagavond brand uitgebroken. Alle bewoners van het pand zijn in veiligheid gebracht. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle er is niemand gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond de brand binnen door een steekvlam. Niet veer later sloegen de vlammen uit het ramen van het huis. De woning is flink beschadigd. Tijdens het uitbreken van de brand zaten er zeven mensen en een hond in het huis, ze zijn allemaal in veiligheid gebracht. Omdat ze rook hadden ingeademd zijn, zijn ze kort nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis.