Een gedeelte van de Haarlemmerweg richting de A10 is vanaf vanmorgen een aantal dagen dicht. Waternet moet een lekkage in een waterleiding in de straat repareren en heeft daar meerdere dagen voor nodig.

In de nacht van donderdag 28 juli op vrijdag 29 juli ontdekte een buurtbewoner een klein plasje water op het wegdek. Uit onderzoek van Waternet bleek dat er een lek zat in de waterleiding die richting de havens loopt.

Om de lekkage in de leiding te maken worden de twee linkerrijstroken van de Haarlemmerweg richting de A10 ter hoogte van de Molenwerf afgesloten. Vanaf vanochtend 7.00 uur is er nog één rijstrook open op dat gedeelte. De rijstroken richting het Westerpark blijven wel in z'n geheel open. Waternet kan niet precies zeggen wanneer de werkzaamheden klaar zijn, maar laten weten dat zij er alles aan doen om het zo snel mogelijk op te lossen.