Over twee jaar gaat hij als het goed is open: de Singelgrachtgarage. Het stuk van de gracht waar de garage komt is inmiddels uitgegraven en als dat gebeurt zijn de stadsarcheologen nooit ver weg. Maar veel grote vondsten zijn er niet gedaan, vertelt archeoloog Jørgen Veerkamp.

De verwachtingen waren vooraf hoog gezien de ligging van de toekomstige garage. "De Singelgracht is feitelijk de 17e-eeuwse stadsgrens geweest. Het was het water tegen de stadswal aan", vertelt Veerkamp. "Die hele stadswal had tot het einde van de 18e eeuw een militaire functie, namelijk om de stad te verdedigen." Ook stonden er veel zaagmolens in de Frederik Hendrikbuurt. "Amsterdam had heel veel hout nodig", legt Veerkamp uit. "Voor huizenbouw en voor de scheepsbouw. Dat werd hier allemaal gezaagd."

Menselijke resten

Een plek met potentie dus voor archeologen, maar al in 2015 werd duidelijk dat er niet veel meer te halen viel. "Toen lag de gracht hier gewoon nog. Toen hebben we samen met Waternet gekeken wat je vindt als je gaat graven en de bagger uit de gracht weghaalt. Dat leverde eigenlijk heel weinig op. Ook van de oude zaagmolens is weinig teruggevonden. Wel zijn er menselijke resten gevonden van het oude Westerkerkhof en vonden de archeologen een paar potten en kannen.

Helemaal teleurstellend was het niet, want Veerkamp vond iets wat hij herkende van vroeger: een klein plastic neppistooltje. "Voor mij was dit een mooie vondst, even terug in de tijd", aldus de archeoloog.