Sinds corona is het een stuk drukker geworden op de Amsterdamse grachten. Steeds meer mensen hebben een bootje, maar de vaarregels kennen velen niet. En dat kan volgens Rijkswaterstaat tot gevaarlijke situaties leiden.

Zodra de zon gaat schijnen is het bal op de grachten. Rondvaartboten, motorsloepjes, kano's en supboards glijden en varen kriskras door elkaar. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Schipper Leo maakte het twee weken geleden nog mee. Hij vervoerde een illuster gezelschap AT5-werknemers tijdens een personeelsfeestje toen hij op de grachten door een motorbootje werd geramd. "Er komt een bootje met 15 kilometer per uur aanstuiven en die vaart er bij mij zo een raam uit."

Niemand raakte gewond, maar Leo staat nog te trillen. Hij ziet dat het steeds drukker en gevaarlijker op het water wordt. "Het is echt een gekkenhuis. Er varen zo veel - ik mag het eigenlijk niet zeggen maar ik zeg het toch - randdebielen op de grachten. Die totaal niet weten waar ze mee bezig zijn."

Uit onderzoek van Waterrecreatie Nederland blijkt dat het aantal pleziervaartuigen sinds corona flink is toegenomen. Dat ziet ook Rijkswaterstaat, die de handen vol heeft aan het handhaven van de vaarregels. Want veel mensen kennen die regels helemaal niet.

Volgens mobiel verkeersleider Boudewijn Hardus kan dat vooral op het IJ tot gevaarlijke situaties leiden vanwege de beroepsvaart. "Mensen die op de verkeerde plaats op de vaarweg varen. Ja dat komen we zeker tegen." Meestal gaat het goed, maar er zijn regelmatig bijna-ongelukken.

Daarom is het volgens Boudewijn belangrijk dat iedereen een aantal belangrijke vaarregels kent. "Je moet de rechterzijde van het vaarwater aanhouden. Dus niet in het midden gaan varen. Je moet bij een groot schip rekening houden met een dode hoek. Daarbij is de vuistregel dat als jij de schipper in de stuurhut kunt zien, hij jou ook kan zien. Passeer altijd achterlangs, dan voorkom je gevaarlijke situaties."

Volgens Boudewijn zijn er trouwens ook genoeg ervaren schippers op het water, mét of zonder vaarbewijs. Of zo'n papiertje verplicht moet worden? "Dat is niet aan mij. Wat ik belangrijk vind is dat mensen de vaarregels kennen. Een vaarbewijs kan daar wel bij helpen ja."