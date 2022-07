Bij een brand in een bovenwoning aan de Oosterpark in Oost is zaterdagochtend een persoon zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een tweede persoon is nagekeken wegens rookinhalatie, maar hoefde alleen in de ambulance te worden gecontroleerd.

De melding van de brand werd vanmorgen om 7.51 uur gedaan. Al snel schaalde de brandweer op naar 'midden brand'. Om het vuur in de bovenwoning te blussen zijn er door de brandweer hoogwerkers ingezet. Hierdoor moeten tram 1, 3 en bus 37 tijdelijk omrijden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt uitgezocht.