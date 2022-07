Een 23-jarige Amsterdammer is zaterdagnacht tijdens een ruzie bij de Oudebrugsteeg, gelegen aan de Warmoesstraat, in het centrum neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en is goed aanspreekbaar. De politie zoekt nog naar de dader.

Rond 0.30 uur krijg de politie een melding van een vechtpartij bij de Warmoesstraat. Bij aankomst troffen de agenten een neergestoken man aan. Volgens de politie ging het mogelijk om een incident tussen meerdere personen en zijn zij weggerend. De politie zette een gedeelte van de Oudebrugsteeg af voor sporenonderzoek. Volgens een getuige heeft de politie een DNA-monster genomen van de ter plaatse aangetroffen bloedsporen en is een blikje dat onder het bloed zat in beslag genomen voor verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij. De recherche wil eerst in gesprek met het slachtoffer over het incident. Volgens de woordvoerder van de politie hangen er ook genoeg camera's in het gebied. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam