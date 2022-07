Binnen de homogemeenschap zijn er zorgen over het tempo waarop de GGD tegen apenpokken vaccineert. Sinds begin deze week worden dagelijks honderd mannen uit de risicogroep uitgenodigd voor zo'n prik. "Mijn grootste zorg is dat de uitbraak niet wordt ingedamd en dat wij daar de schuld van krijgen", aldus een van hen.

De meeste besmettingen in Nederland zijn tot nu toe gevonden bij mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. Dit is dan ook een van de risicogroepen die sinds maandag een vaccinatie kan krijgen.

"Ik hoor genoeg mensen om mij heen die nu apenpokken hebben en wel een hele tijd vragen om een vaccin. Dus voor veel komt het te laat eigenlijk", vertelt een man die net zijn prik bij de Rai heeft gehaald.

Stigmatisering

Door het tempo van de GGD zijn sommigen bezorgd dat een verdere uitbraak stigmatiserend is voor homo- en biseksuele mannen, zeker als straks meer kinderen het virus oplopen. "Mijn grootste zorg is dat het vaccineren veel te langzaam duurt en dat op deze manier de uitbraak niet wordt ingedamd, en dat wij daarvan de schuld krijgen."

Die angst wordt versterkt door de Pride die aankomende zaterdag van start gaat. "De afgelopen weken wordt in het nieuws veel gewaarschuwd over dat de Pride een evenement is waar veel verspreiding zou kunnen plaatsvinden. (De angst is, red.) dat het dan daadwerkelijk ook gaat gebeuren en dat er dan wordt gezegd: 'zie je wel, inderdaad de homo's hebben het gedaan'."

"Alle zeilen bijgezet"

De GGD verwacht op korte termijn meer mensen per dag te kunnen vaccineren. Maandag werden vijftig mensen uitgenodigd voor een vaccinatie, sinds dinsdag zijn dat er honderd per dag en vanaf volgende week tweehonderd per dag. Van daaruit wordt verder opgeschaald. Wel benadrukt de GGD dat alles afhankelijk blijft van de beschikbaarheid van personeel.

"We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil worden gevaccineerd", zegt een woordvoerder van de GGD in een reactie tegen AT5. "We hebben alle zeilen bijgezet om dit ook zo snel mogelijk te doen. Echter willen we dat dit ook zorgvuldig gebeurt en hebben we te maken met mindere beschikbaarheid van bijvoorbeeld personeel in de zomertijd."