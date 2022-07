Burgemeester Femke Halsema stelt in de Jean Desmetstraat op IJburg cameratoezicht in, na de zware explosie gisternacht bij een appartement in de straat. In juni was er ook al een explosie op die plek.

In beide gevallen ging het volgens de politie om zwaar vuurwerk. Bij de eerste explosie zou het projectiel aan de deurknop van een appartement zijn gehangen. De lift, die bij de explosie in juni ontzet raakte, was net weer gemaakt toen de tweede explosie deze opnieuw beschadigde.

Volgens Halsema zorgen de twee incidenten voor een gevaar voor de openbare orde. Bewoners geven aan dat zij zich door de explosies niet meer veilig voelen. Naast cameratoezicht heeft de politie extra aandacht voor de locatie. Verder is de politie met buurtbewoners in gesprek om de onrust te peilen.

Het cameratoezicht wordt voorlopig voor een maand ingesteld tot 28 augustus.