De Douane heeft in een loods in West 83 kilo aan waterpijptabak aangetroffen. De tabak was bedoeld om illegaal te verspreiden onder shishalounges, waardoor de accijns ontlopen zou worden. De accijnswaarde van de tabak was in totaal 13.350 euro.

Tijdens verschillende controles vond de douane aanwijzingen die naar de loods in West leidde. Er werd besloten op een inspectie uit te voeren bij de betreffende loods. De douaniers die op pad gingen hoefden geen gebruik te maken van de aanwezige speurhond, de geur van de tabak was zo sterk dat deze duidelijk te ruiken was.

In de loods troffen de douaniers 83 kilo aan waterpijptabak aan, met een accijnswaarde van 13.355 euro. De in beslag genomen tabak zal door de douane worden vernietigd. Na onderzoek bleek dat de tabak eigendom was van een smokkelaar die vaker met de douane in aanraking is geweest.