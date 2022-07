Bewoners van een studentencomplex in Duivendrecht zaten de afgelopen dagen zonder stroom. De studenten namen meerdere keren contact op met de beheerder van het pand, maar zonder succes. Inmiddels is stroomstoring opgelost, maar toen AT5 langskwam vanmiddag waren de gangen in het pand nog 'pikkedonker'.

"De noodverlichting doet het ook niet", vertelt een bewoonster terwijl ze door de donkere gang loopt. "Het is te gek voor woorden dat je geen elektriciteit hebt in je eigen huis", vertelt een andere bewoner. "Lekker primitief leven, maar lekker is anders", concludeert hij.

Opgelost

De beheerder van het studentencomplex laat weten dat de oorzaak buiten het pand ligt en zegt dat Kenter(de netbeheerder) en Liander(de leverancier) de handen ineen gaan slaan om het probleem op te lossen. Dat is dus inmiddels gelukt.