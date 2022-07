Burgemeester Femke Halsema heeft besloten om rond de straat Emanzana in Zuidoost camera's te plaatsen voor een maand. Een week geleden ging er een explosief af voor een deur in de woonwijk, wat zorgde voor veel schade aan het pand.

Op 21 juli vond er in de straat een explosie plaats. De politie liet weten dat het een harde klap was en dat er veel schade aan het pand was ontstaan. Zo was onder andere de voordeur uit de woning geblazen. Er vielen geen gewonden.

Volgens de burgemeester levert het incident een gevaar voor de openbare orde in de buurt en voelen de buurtbewoners zich niet meer veilig. De camera's hangen er van 27 juli tot en met 27 augustus. Als blijkt dat de camera's niet meer nodig zijn, dan worden deze eerder weggehaald.