Prins Floris van Oranje organiseert in de Ziggo Dome een concert om de zorgmedewerkers te bedanken voor hun werk tijdens de coronapandemie. Daarnaast is het concert er ook om hen een hart onder de riem te steken vanwege de zware werkdruk. Het 'Care 4 Care' concert is op 10 september.

"Zorgmedewerkers uit het hele land hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren en het is tijd om hen daarvoor te bedanken", aldus de prins. "Vanuit alle zorginstellingen voel je dat er behoefte is aan een collectief avondje ontspanning. Wij willen iets terug doen, even ontspannen en vooral ontzorgen. Wij hopen dat het concert hieraan bijdraagt." Tijdens het concert is er plaats voor 16.000 zorgmedewerkers. Verschillende brancheorganisaties zullen de komende tijd een uitnodiging versturen, de zorgmedewerkers kunnen zich vervolgens gratis aanmelden voor het concert. Verschillende dj's en Nederlandse artiesten zullen zorgen voor de muziek, prins Floris zal tijdens het concert optreden als dj. "Waardering voor de mensen in het ziekenhuis zit vooral in de verlaging van de werkdruk en administratieve lasten, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en inspraak en betere beloningen", laat Bestuursvoorzitter van het OLVG Maurice van den Bosch weten. "Ik denk dat het gebaar van Floris en zijn team vooral gezien moet worden als een hart onder de riem en dat kunnen de mensen echt gebruiken." "Juist in de zomermaanden wordt er met hele krappe teams gewerkt en iedereen kijkt toch met enige gespannenheid naar het najaar. Het is dus vooral steun voor alle medewerkers die elke dag zo hun best doen."