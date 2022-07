De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar de De Ruijterkade nabij Centraal Sation. Op een riviercruiseschip daar was een brandmelding. Het schip is ontruimd, zo'n 200 mensen staan op de kade.

Er is een probleem in de hoogspanningsruimte van het schip Viking Gymir uit Portugal. Daar zou een explosie zijn geweest in de ruimte waar de accu's staan. Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt en dat iedereen veilig van het schip af is gekomen.