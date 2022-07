De Amsterdamse GGD heeft maandag 50 mensen opgeroepen om een vaccin tegen het apenpokkenvirus te halen. Maandag is de eerste dag dat mensen een prik tegen het virus kunnen krijgen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 10.500 mensen in de stad gevaccineerd worden.

De GGD hoopt de komende dagen meer mensen op te kunnen roepen. Het is de bedoeling dat er op termijn zo'n honderd mensen per dag langs kunnen komen. De vaccinaties zijn voorlopig alleen bedoeld voor specifieke risicogroepen, zoals mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen en meedoen aan een proef met PrEP. Dat is een preventiemiddel tegen hiv. Ook krijgen mensen die bekend zijn op de soapoli een uitnodiging voor een vaccinatie. Iedereen die gevaccineerd wil worden, moet twee prikken halen. Tussen de eerste en tweede prik zitten in totaal vier weken. Mensen die besmet zijn met het virus, kunnen dat onder meer merken aan hoofdpijn, koorts, rillingen en moeheid. Een aantal dagen daarna volgt uitslag met blaasjes, die daarna korstjes worden. Op het moment dat de blaasjes verschijnen, ben je besmettelijk voor anderen. De GGD vraagt mensen die de blaasjes krijgen in quarantaine te gaan.