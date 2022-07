Bewoners in de omgeving van het Beukenplein in Oost zijn maandagnacht opgeschrikt door een plofkraak bij een geldautomaat in een winkel. De schade is groot: zowel aan de winkel als aan het naastgelegen trappenhuis van een appartementencomplex.

De ontploffing gebeurde rond 2.20 uur maandagnacht. De politie is op zoek naar twee verdachten, die de automaat met explosieven zouden hebben opgeblazen. Vermoedelijk zijn ze daarna met een zwarte scooter op de vlucht geslagen. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. De schade aan de panden is enorm. Een woordvoerder van de politie vertelt dat de brokstukken tot aan de kruising liggen. Meerdere woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Naast politie en brandweer is onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op de plek van het incident afgekomen voor onderzoek. Inmiddels zijn de hulpdiensten afgeschaald, maar de politie laat weten dat er nog altijd onderzoek wordt gedaan.