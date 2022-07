Het Nelson Mandelapark staat deze maand elk weekend in het teken van Kwaku. Het Bijlmerse festival is voor veel mensen een belangrijk moment van samenkomen. Na twee jaar corona kunnen vaste bezoekers elkaar eindelijk weer ontmoeten.

Kwaku begon in 1975 als voetbaltoernooi en groeide in de jaren daarna uit tot een groot festival. Volgens organisator Ivette Forster is het vooral een evenement uit de Bijlmer: "Hier heb je die diverse gemeenschappen. Die diverse culturen zijn allemaal verenigd in Kwaku".

Dat Kwaku een echt visitekaartje is voor Zuidoost vinden ook de bezoekers. "Op zo'n dag als vandaag proef je, voel je wat Zuidoost te bieden heeft" vertelt een festivalganger.

Kwaku is naast een festival ook een belangrijke ontmoetingsplek. "Sommige mensen zie je echt specifiek op Kwaku. Dus dat is wel weer leuk om die te zien", aldus een bezoeker. "Ik kom hier sinds ik kind ben, en kom hier nu met mijn kinderen. Het is een echt familiefeest" vertelt Vayhishta Miskin, bestuurslid van stadsdeel Zuidoost.

Kwaku is elk weekend tot 7 augustus te bezoeken. Forster heeft alvast veel vertrouwen in de sfeer op het festival: "Als je blij wil worden, als je vrolijk wil zijn, als je wil genieten, dan kom je naar Kwaku".