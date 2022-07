Twee verkeersongelukken vannacht op de A10 Noord, waardoor een kilometerslange file ontstond. Eerst was er een aanrijding tussen twee auto's, een uur later kwam een motor in aanraking met een auto, waarna de twee opzittenden van de motor naar het ziekenhuis moesten.

Rond 23.55 uur vond de eerste aanrijding plaats. Een automobilist die over de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel reed, knalde achterop een andere auto. Die tweede auto had een fiets achterop, die fiets werd over de auto heen geslingerd en kwam knel te zitten tussen de auto en de vangrail. Ook belandden er meerdere brokstukken van beide auto's op de weg, alle drie de rijstroken richting de A10 Oost werden daarom enige tijd afgesloten. De bestuurder van de auto die achterop de ander reed, moest ter plekke blazen en bleek teveel gedronken te hebben. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Een klein uur later, rond 00.50 uur, was het weer raak. Een motor met twee opzittenden kwam in aanraking met een bestelbusje. Daardoor ging de motor onderuit. De twee die op de motor zaten raakten gewond en zijn vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van het bestelbusje bleef ongedeerd. Ook hier werden drie rijstroken afgesloten. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam