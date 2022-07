Een werkneemster van een juridisch adviesbureau is in maart van dit jaar ten onrechte ontslagen, nadat ze dronken de tas van een collega mee had genonen en die was kwijtgeraakt. Dat heeft de rechtbank besloten. Het adviesbureau moet haar nu daarom 10.000 euro betalen.

De 29-jarige vrouw was op de bewuste dag in maart op bezoek geweest bij een klant, samen met een collega onder wiens supervisie ze werkte. De twee sloten daarna aan bij de vrijdagmiddagborrel van de klant. Daar dronk de vrouw behoorlijk veel, wat mede blijkt uit WhatsApp-berichten die ze naar haar vriend stuurde. Daarin maakte ze namelijk steeds meer typfouten en schreef ze dat hij haar moest komen ophalen.

Ook appte ze een dag later naar meerdere collega's dat het gezellig was, maar dat ze wel "black out drunk" was. Nadat de vrouw haar vriend had geappt, kwam hij haar ophalen. Toen ze in zijn auto stapte, had ze meerdere tassen aan haar arm, waaronder de tas van de collega met wie ze die dag gewerkt had. Dat blijkt ook uit camerabeelden. De tas, en de laptop die erin zat, hadden een totale waarde van 2.000 euro.

Toen de eigenaar van de tas erachter kwam dat deze weg was, vroeg ze de camerabeelden van het bedrijf op waar de borrel was. Op de dinsdag na de borrel werd de werknemer in een Teams-meeting geconfronteerd met wat er gebeurd was. Volgens haar werkgever was op de camerabeelden te zien dat ze de tas stiekem pakte en deze wegstopte achter haar eigen tas.

De vrouw zei dat ze zich niet meer kon herinneren wat er gebeurd was omdat ze zo dronken was en dat ze niet wist waar de tas was. Uit de ontslagbrief die ze later kreeg, blijkt dat haar werkgever daar niet in mee ging: "Er is die avond zeker alcohol geconsumeerd, maar je was - ook op het einde van de avond - voldoende helder om te weten wat je deed."

De vrouw gaf als verklaring dat de tas mogelijk bij het stoppen van de auto uit de auto was gevallen, maar zei dat ze zich ook dit niet meer kan herinneren. Ze zei verder dat ze een aantal dagen na haar ontslag met haar vriend naar de tas had gezocht, op de verschillende plekken waar haar vriend stopte omdat ze moest overgeven. Maar daar vonden ze de tas niet.

Verder was de manier waarop de vrouw de tas meenam en deze volgens de werkgever verborg, aanleiding om te vermoeden dat de vrouw de tas expres meenam. "Het wijst eerder op een doelbewuste actie dan op het gedrag van iemand die door de alcohol 'volledig de weg kwijt is'", aldus haar werkgever. Tijdens diezelfde Teams-meeting nog hoorde de vrouw dat ze op staande voet was ontslagen, daarna volgde nog een ontslagbrief waarin dat besluit werd toegelicht.

De vrouw stapte vervolgens naar de rechter omdat ze meende onterecht ontslagen te zijn. En daar gaat de rechter dus in mee. Het adviesbureau moet 10.000 euro bruto aan de vrouw betalen. "Al met al kan niet worden vastgesteld dat verzoekster de tas heeft gestolen en lijkt het er meer op dat sprake is van een onhandige dronkenmansactie. Een vervelende bijkomstigheid is dat de tas niet meer teruggevonden is."

Ontslag op staande voet was hier dan ook niet de juiste sanctie, aldus de rechter: "Hier had voor een ander middel gekozen kunnen en moeten worden, zoals een goed gesprek, een waarschuwing of het starten van een ontbindingsprocedure."

Wat volgens de rechter meewoog in de beslissing is dat niet uit te sluiten is dat iemand anders haar gevraagd heeft de tas mee te nemen. In tegenstelling tot wat de werkgever beweert, blijkt volgens de rechter bovendien niet uit de beelden dat de vrouw haar best deed om de tas te bedekken. Volgens de rechter was ze namelijk "in rustige houding, en dus niet heimelijk" op de gang te zien met de tas, terwijl er anderen bij waren.