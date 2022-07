Een kraakpand aan de Ceintuurbaan in de Pijp is vandaag door de politie ontruimd. Volgens de eigenaar van het pand zijn er plannen voor het gebouw. Geen één van de krakers is aangehouden tijdens de ontruiming.

De eigenaar van het pand aan de Ceintuurbaan deed op 8 juli aangifte bij de politie dat er krakers in het pand zaten. Volgens de eigenaar zou er vanaf 1 augustus een start worden gemaakt aan plannen voor het pand met een aannemer.

De krakers hadden zich beroepen op het huisrecht. De officier van justitie heeft dat afgezet tegen de rechten van het eigenaar van het pand en volgens de OvJ is er sprake van serieus gebruik van het pand. Vanwege de plannen van de eigenaar met het pand heeft de rechter-commissaris besloten dat het pand ontruimd mocht worden.