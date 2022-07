In de Hoofddorppleinbuurt is een autokrasser actief. Afgelopen nacht zijn in meerdere straten tientallen voertuigen bekrast.

De bekraste auto's stonden geparkeerd in de Rijnsburgstraat, op de Sloterkade, de Rietwijkerstraat en de Leimuidenstraat.

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Buurtbewoners zijn bekend met het probleem. "Het gebeurt al een tijdje in deze buurt", zegt een van hen. "Niet normaal. Het hoort niet te kunnen."

Een ander voegt toe dat dit de afgelopen jaren al meerdere keren gebeurd is. "Afgelopen weekend was wel extreem, toen hebben ze veertig auto's bekrast." Dat dit opzettelijk gebeurt zit hem hoog. "We werken er allemaal hard voor, en dan wordt het zomaar vernield."

Aangifte

De politie heeft de gedupeerde autobezitters verzocht om aangifte te doen. "Als de politie kan zien dat er van de veertig gevallen zoveel mogelijk mensen aangifte doen, dan kunnen ze er wat mee." Daarnaast hoopt de buurtbewoner dat er cameratoezicht komt. "Er wordt wel vaker iets vernield hier."

Een medebewoner van de Hoofddorppleinbuurt hoopt al langer op cameratoezicht. "Dat willen heel veel bewoners al heel lang in de buurt", zegt hij. "Er gebeurt wel het een en ander ja. Vooral 's avonds."