De zuidzijde van A10 Zuid en ook een deel de A4 veranderen deze zomer in een grote bouwplaats. De twee wegen zijn vanaf vrijdagavond 22.00 uur liefst elf dagen dicht. Automobilisten ervaren de grootste hinder: de extra reistijd kan oplopen tot een uur. Dit ga je er van merken.

Wat is er precies aan de hand? Vanaf vandaag zijn de A4 en A10 Zuid richting Utrecht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 afgesloten. Het verkeer zal deze periode moeten uitwijken naar de A9 of A5 om op de plaats van bestemming te komen. Ook wordt er verwacht dat veel verkeer een alternatieve route kiest langs het Hoofddorpplein, de Zeilstraat en de Amstelveenseweg. Dat gebeurde namelijk al eerder in 2019 toen ook een deel van de A10 afgesloten was. Met camera's en verkeersregelaars wordt de situatie in de gaten gehouden.

Daar worden flinke opstoppingen verwacht, omdat die twee wegen niet breed genoeg zijn om al dat omgeleide verkeer goed te laten doorstromen. "Aan mensen die thuis kunnen werken, wordt geadviseerd dat zo veel mogelijk te doen", meldt het projectbeheer, die het miljardenproject uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat, Amsterdam en ProRail. Via Askandgo.nl is het mogelijk een persoonlijk reisadvies aan te vragen.

Wie met de metro, bus of fiets naar de Zuidas reist, zal naar verwachting weinig tot geen hinder ervaren. De metrolijnen 50 en 51 rijden het normale traject, net als de buslijnen. Ook de ondergrondse fietsenstallingen Zuidplein, Strawinskylaan en Mahlerplein blijven gewoon open.

Megaklus

De werkzaamheden maken onderdeel uit van Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt verbreed en ondertunneld. Ook wordt station Zuid volledig vernieuwd.

In elf dagen tijd wordt er 340 ton aan damwand geplaatst en worden er 135 funderingspalen in de grond geslagen om de tweede passage voor station Zuid, de Brittenpassage, te realiseren. "Om de fundering te kunnen bouwen, moeten we de A10 Zuid over een lengte van zo'n 100 meter afgraven - en dat betekent hinder", meldt het projectbeheer op de website.

Het doel van de bouw van een tweede stationspassage is straks meer reizigers te kunnen opvangen. Na de vernieuwing kan Zuid volgens de projectleiders dezelfde reizigersaantallen aan als op Centraal. "Het station ligt nu nog ingeklemd tussen de rijbanen van de A10 Zuid, maar als deze straks ondergronds gaan, ontstaat ruimte."

Extra perron

De metro's van de Noord/Zuidlijn en de trams van de Amstellijn krijgen hier hun begin- en eindpunt. Aan de zuidkant van station Zuid wordt ruimte vrijgehouden voor een vijfde en zesde spoor, met een extra perron.

Het ondergronds maken van de A10 Zuid levert 120.000 m2 aan ruimte op, wat neerkomt op zo'n 24 voetbalvelden. "Het ondergronds brengen van de snelweg verbetert de luchtkwaliteit in het centrumgebied van Zuidas en zorgt ook voor minder geluidsoverlast."

Begrotingsgat

Vertragingen en een groot begrotingsgat hebben het project al meerdere malen in gevaar gebracht. Eerst werd de begroting geschat op 990 miljoen euro. Later bleek er 2,1 miljard euro nodig te zijn. Inmiddels is de verwachting dat het zeker 3,3 miljard euro gaat kosten. Nog altijd is niet duidelijk wie dat gat van 1,2 miljard euro gaat dichten.

De oplevering van het project staat momenteel gepland voor 2036, acht jaar later dan gehoopt. De eerste fase van de verbouwing van station Zuid is wel financieel veiliggesteld.

Naar verwachting worden er vanaf 22 juli dagelijks 9000 automobilisten omgeleid.