De GGD start maandag 25 juli met het preventief vaccineren van mensen tegen het apenpokkenvirus. De GGD stuurt vandaag de eerste uitnodigingen naar mensen die in aanmerking komen voor de vaccinatie. Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De vaccinaties zijn voorlopig alleen bedoeld voor specifieke risicogroepen. In eerste instantie kunnen daarmee circa 10.500 Amsterdammers volledig gevaccineerd worden tegen het virus. Voor volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig.

Wethouder Shula Rijxman (Zorg) zegt blij te zijn dat het vaccineren in de stad kan beginnen. "De gemeenschap vraagt hier ook om. Monkeypox kan een bijzonder vervelende ziekte zijn. Het is dus belangrijk om de groep mensen die de grootste kans loopt te beschermen."

Risicogroepen

Op dit moment verspreidt het virus zich vooral onder mannen die wisselende seksuele contacten hebben met andere mannen. De vaccinaties zijn nu dan ook bedoeld voor mannen uit Amsterdam die seks hebben met mannen en meedoen aan een proef met PrEP. Dat is een preventiemiddel tegen hiv. Ook krijgen mensen die bekend zijn op de soapoli een uitnodiging voor een vaccinatie.

Aanstaande maandag 25 juli krijgen de eerste 50 mensen een vaccinatie tegen de apenpokken. De GGD hoopt dat volgende week verder uit te breiden naar 100 mensen per dag. Voor volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig. Tussen de eerste en de tweede prik zitten in totaal vier weken.