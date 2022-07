Het aantal WW-uitkeringen bij het UWV in Groot Amsterdam is opnieuw gedaald. In juni waren er in en rond de stad zo'n 14.674 lopende uitkeringen, dat aantal is zo'n 2 procent lager dan de maand daarvoor. Volgens het UWV is de Arbeidsmarkt in de regio voor het derde kwartaal op rij zeer krap.

Een van de sectoren waar de tekorten aan medewerkers voelbaar is, is de beveiligingsbranche. In het eerste kwartaal van 2022 werden de coronamaatregelen in rap tempo afgeschaald en werd het gewone leven weer opgepakt. Mensen wilde weer op reis en evenementen mochten weer gehouden worden. Daardoor was de vraag naar beveiligers groot.

Veel beveiligers moesten tijdens de coronacrisis kiezen voor een andere baan. Door het vervallen van de coronamaatregelen konden bedrijven weer als vanouds hun taken vervullen, maar de flinke tekorten belemmerden dat. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 stonden in Groot Amsterdam zo'n 350 vacatures open voor beveiligingsberoepen. Een jaar eerder waren dit er rond de honderd.

Huldiging Ajax

De gemeente Amsterdam merkte het tekort in de beveiligingsbranche ook flink. Zes weken lang werkte de gemeente aan een huldiging van Ajax op het Museumplein, maar de stad stuitte keer op keer op een 'nee' van beveiligingsbedrijven. AT5 maakte een reconstructie over waarom de huldiging niet voor elkaar kwam.