Studentenvakbond ASVA roept internationale studenten op om niet meer naar Amsterdam te komen voor een studie. Volgens de studentenvakbond kunnen kamers niet gegarandeerd worden en lopen de studenten risico op uitbuiting of om dakloos te worden.

Volgens ASVA hebben 4720 internationale studenten zich aangemeld voor een kamer via de UvA, maar er zijn maar 2416 kamers beschikbaar. 2304 internationale studenten moeten daardoor nog een kamer vinden, dat terwijl er vorig jaar al een tekort was van 6600 studentenwoningen.

"Onze mailbox stroomt vol met vragen van wanhopige studenten, die we niet eens naar een hostel kunnen doorverwijzen", laat ASVA-bestuurslid Job Vermaas weten. "Als dit zo doorgaat zitten we in september richting een tekort van 10.000 kamers, dat is echt onhoudbaar."

Minder Engelstalig onderwijs

Volgens de studentenvakbond zijn de internationale studenten het slachtoffer van de wooncrisis in Nederland. "Het probleem is dat de UvA over de ruggen van studenten internationaliseert", aldus Vermaas. ASVA roept daarom de universiteit op om tot actie te komen. "Bied alleen zoveel Engelstalig onderwijs aan als Amsterdam studenten kan huisvesten."