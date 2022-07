Van een feeststemming is bij feestwinkel Louis Wittenburg al een tijdje geen sprake meer, nu begin deze maand bekend werd dat de werkzaamheden aan de bruggen van het project de Oranje Loper zijn vertraagd. "Als wij dat als ondernemer zouden doen, dan kunnen we net zo goed ons bedrijf sluiten, dan is het niet meer haalbaar", zegt eigenaar Francesco Tijnage.

Tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein is de gemeente de komende jaren bezig om negen bruggen te vernieuwen. Bij zeven van die negen bruggen worden de werkzaamheden minimaal een half jaar opgeschoven. De nieuwe startdatum is op zijn vroegst september 2023. De wethouder houdt al rekening met méér vertraging. En dat betekent nog meer onzekerheid voor de ondernemers die in de straten aan en rond het project zitten.

Tijnagel: "Wij moeten plannen maken voor een langere periode, dat doet de gemeente ook. Alleen zegt de gemeente: als het ons even niet uitkomt, dan veranderen we de planning. Als wij dat als ondernemer zouden doen, dan kunnen we net zo goed ons bedrijf sluiten, dan is het niet meer haalbaar."

Personeelstekort

Oorzaak van de nieuwe vertraging: door corona is afstemming binnen het project moeilijker geworden en er zijn hier ook, net zoals in het hele land, personeelstekorten. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de planning van de oranje loper.

"Normaal staat hier mijn terras: zestig stoelen", wijst Remko Struyck, eigenaar van bar Brandstof en tevens bestuurslid van BIZ Rozengracht voor zijn pand naar de nu lege stoep. "Ze zouden op dit moment bezig zijn met de kabels en leidingen. Het is nu even dichtgemaakt voor de bouwvak. Alleen ze hebben nu van de vijf maanden hier vier dagen gewerkt. Ook op het kleine niveau loopt de planning scheef. Het is heel sneu. Omdat ik dacht dat het vijf maanden zou duren, heb ik al mijn personeel naar huis gestuurd en contracten opgezegd. Ik had gewoon open kunnen zijn, maar het is anders gelopen, zoals de hele planning."

Bar Brandstof mocht van het stadsdeel iets verderop een tijdelijk terras openen, maar loopt wel veel omzet mis. Een deel wordt gecompenseerd door de gemeente, maar voor ondernemers geldt ook een eigen risico. Zij vrezen inmiddels nog meer uitstel.

Struyck: "Als je dan ziet dat ze wat betreft de planning zoveel steken laten vallen en blunders maken, dan doet dat wel zeer dat je daar als ondernemer voor moet opdraaien."

Maatwerk

De gemeente zegt te begrijpen dat de werkzaamheden, die hard nodig zijn, vervelend zijn voor ondernemers en bewoners. Het werk wordt zo goed mogelijk voorbereid, maar de planning kan schuiven omdat tijdens graafwerkzaamheden pas echt duidelijk wordt hoeveel kabels en leidingen er in de grond liggen, aldus een woordvoerder. De gemeente staat in contact met de ondernemers en zal waar mogelijk maatwerk leveren.

"Niemand betwist dat onderhoud noodzakelijk is om te voorkomen dat de stad instort", aldus Tijnagel. "De vraag is of de manier waarop het gedaan wordt de juiste weg is. Ik betwijfel dat."