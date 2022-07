Twee mannen mishandelen op 7 juni een andere man in een supermarkt aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. Het slachtoffer wordt onder meer in zijn gezicht geschopt als hij op de grond ligt. In Bureau 020 deze week de beelden van de mishandeling.

Als het slachtoffer door de winkel loopt ziet hij de twee mannen naar hem kijken en hij heeft het gevoel dat ze het over hem hebben. Hij kent ze verder niet. Als hij bij de kassa staat, kruist zijn blik die van een van de verdachten. Hij blijft naar de verdachte kijken en die blijft terugkijken. Op een gegeven moment zegt hij tegen het slachtoffer: "Wat kijk je?" Dan loopt hij naar het slachtoffer toe en begint op hem in te slaan. De andere verdachte komt erbij en ook hij begint het slachtoffer hard te slaan. Het slachtoffer weet zich los te rukken, maar wordt dan opnieuw aangevallen en hij valt op de grond. Als hij daar ligt slaan en schoppen de verdachten hard op hem in. Na een tijdje lukt het personeel en klanten om de verdachten bij het slachtoffer weg te krijgen. De verdachten verlaten de winkel vervolgens. De verwondingen van het slachtoffer vallen ondanks de harde klappen en schoppen gelukkig mee, hij houdt vooral schrammen, pijnlijke plekken en last van zijn nek over aan het incident. "Wij willen graag weten wie hier verantwoordelijk voor zijn. Herken je de mannen op de beelden? Neem dan contact met ons op", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.