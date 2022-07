IJssalon Verona Gelati op Tussen Meer in Osdorp sluit na 49 jaar de deuren. Naast een ijssalon is de zaak uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk.

De eigenaren, die met elkaar zijn getrouwd, hadden er graag langer willen werken, maar zelf kunnen ze vanwege hun gezondheid niet langer door. "We zijn allebei hartpatiënt en hebben steeds meer makken", vertelt Willeke Brouwer, die van de 49 jaar er 42 meemaakte nadat ze Ton leerde kennen. "Dan houdt het een keer op, want je wil toch dat je niet je hele leven voor niks hebt gewerkt. Als er straks één omvalt dan hebben we allebei geen oude dag."

De zaak is opgezet door de vader van Ton, waarna Ton het zelf overnam en samen met Willeke voortzette. In al die jaren was Verona niet alleen een ijssalon, maar ook een snackbar. Toch heeft de zaak buiten het ijs en de snacks nog een andere aantrekkingskracht; het is voor de buurt een belangrijke plek om samen te komen. "We komen hier iedere dag", vertelt een wijkbewoonster. "Voor ons is het echt een uitje eigenlijk. Heerlijk hoor, kopje koffie drinken, ijsje eten. We gaan het wel heel erg missen."

Dat de ijssalon een grote rol speelt in de buurt werd ook in januari, direct na de jaarwisseling, duidelijk. Na vernielingen werd er binnen een mum van tijd een actie opgezet om ervoor te zorgen dat de zaak geholpen werd. In een zeer korte tijd werden duizenden euro's opgehaald.

De zaak sluit haar deuren definief op zondag 31 juli.