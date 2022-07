De voorlopig warmste dag van het jaar bracht veel mensen weer naar het water, maar op een paar plekken was uitgerekend dinsdag iets aan de hand.

Zo wordt op het Sloterstrand vanaf vandaag het zand gezeefd, waardoor het strandje is afgezet met hekken. Voor het water van de Sloterplas geldt een negatief zwemadvies vanwege de slechte kwaliteit van het water, toch liggen er vaak veel mensen op het strandje.

De werkzaamheden duren nog tot en met vrijdag. Een woordvoerder van stadsdeel Nieuw-West laat aan AT5 weten dat dit al lang op de planning stond, maar dat onvoorziene omstandigheden zorgden voor vertraging. "Stelletje randdebielen, en dat nu in deze tijd van het jaar", zegt een voorbijganger die duidelijk weinig begrip kan opbrengen voor de situatie. "Dat het gezeefd moet worden: prima. Maar dat hadden ze toch maanden geleden al kunnen doen?"

Dan het Museumplein. Daar was pootjebaden in de vijver voor het Rijksmuseum niet mogelijk. De vijver is namelijk al een tijdje lek, laat een woordvoerder van stadsdeel Zuid weten. "Er wordt onderzoek gedaan naar de constructie van de vijver om de oorzaak van het lek te achterhalen", aldus het stadsdeel. "Vervolgens komen mogelijke oplossingen voor reparatie aan de orde. Dit betekent dat de vijver dus voorlopig leeg blijft."

En dan tot slot het Westerpark. Daar wordt in het pierebadje gezwommen en gespeeld, maar het water daarnaast is weg. De vijver wordt leeggepompt en schoongemaakt in verband met het Milkshake festival, dat op 30 juli begint. "Het is heel goed dat-ie schoongemaakt wordt, dat moet af en toe gebeuren, maar ze doen er wel erg lang over", zegt Diego Pos van Vrienden van het Westerpark.

"Dat leegpompen daar zijn onze collega's van de gemeente al een tijd mee bezig", aldus Thomas Hermans van stadsdeel West. "Dat is niet makkelijk om te doen. Ik snap dat het vervelend is voor mensen dat het lang duurt. Dat ze liever tegen water aankijken dan tegen beton." Maar voorlopig is het dus nog wel even beton. Het gedeelte van de vijver dat nu is leeggepompt was overigens al niet bedoeld als zwemwater.