Op de bomvolle Camping Vliegenbos in Noord laten kampeerders zich dinsdag niet gek maken door de hitte. Het terrein onderging de afgelopen maanden een complete renovatie en is razend populair onder toeristen. Vooral de vele bomen zijn een pré met de hoge temperaturen.

Een echtpaar uit het Duitse Beieren is de camping vandaag niet af te slaan. "Het is warm maar we zitten hier in de schaduw", vertelt de campinggast. "Dus het is prima." Van een airco in hun camper moeten ze niks hebben, dan krijgen ze juist geïrriteerde ogen. Hoe ze dan slapen? "Ogen dicht en vooraf een paar biertjes", zegt haar echtgenoot lachend.

Een Spanjaard even verderop vindt de hoge temperatuur in Amsterdam een lachertje. "In Spanje is het veertig graden. Hier maar 27, 28 graden", schat hij in terwijl het kwik de 35 al aantikt.

Een ouder stel uit Zaandam komt hier vandaag voor een gezellig campingbezoekje. "We ontmoetten op vakantie in Spanje een Madrileens stel en die waren zo enthousiast over deze camping. Toen dachten we: we gaan even kijken hoe de camping is. Nou het is echt hartstikke mooi hier!"

Dat de 70 jaar oude camping er zo goed bij ligt, is geen toeval. Vanaf november onderging het terrein een flinke opknapbeurt. Campingmanager Erik van der Linden: "Het grootste verschil is de uitbreiding van de camperplaatsen van 60 naar 85 plekken en de trekkershutten hebben nu ook verwarming. Dus we kunnen het hele jaar openblijven." Dat plan stuitte begin dit jaar nog op wat verzet van buurtbewoners. Die vrezen voor overlast in het laagseizoen als de campers niet aan het zicht onttrokken worden omdat er dan geen groen is.

Camping Vliegenbos is vandaag ook genomineerd door de ANWB met hun gloednieuwe huuraccommodatie. Het zijn houten huisjes op een ijzeren constructie aan de rand van het bos. "Het leuke is dat we hem zelf ontworpen hebben, samen met Bjorn van de Broek", vertelt Van der Linden. "We wilden met het ontwerp wegblijven van de standaard stacaravan, maar wel met mooi uitzicht. En het grappige is dat ie op pootjes staat. Dit is van oudsher het natste stukje camping en op deze manier staat ie droog."