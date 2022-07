Het wordt dinsdag warm in de stad. Het kwik kan in de middag wel stijgen tot een temperatuur van 37 graden Celsius en hoger. Het Nationale Hitteplan is van kracht.

Het RIVM heeft vandaag voor het hele land een smogalarm afgekondigd. Dat betekent dat de luchtkwaliteit dermate slecht is dat het bij iedereen kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Het RIVM adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam