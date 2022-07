Als het aan MKB Amsterdam ligt betalen bedrijven straks bezorgbelasting. Dat betekent dat ze 50 cent tot twee euro extra betalen om een pakketje bij consumenten thuis te bezorgen. Volgens voorzitter Bart Drenth is dit hard nodig om de bezorggekte in de stad te remmen. "Als we niet oppassen verandert de stad in een kale vlakte zonder winkels met alleen maar bestelbusjes voor de deur."

Volgens Drenth heeft het invoeren van een bezorgbelasting meerdere voordelen. Allereerst denkt hij dat de belasting leidt tot een eerlijkere concurrentie tussen winkels in de stad en webshops. "De oneerlijkheid zit hem erin dat die nieuwe economie modellen heeft waar nog geen belasting voor wordt geheven. Als ondernemer betaal je reclamebelasting, precariobelasting en OZB belasting, webshops betalen dat niet."

Robbert Overmeer, voorzitter van de ondernemersvereniging van de Utrechtsestraat beaamt dit: "Winkeliers en bewoners betalen voor de openbare ruimte. Een rijdende winkel doet dat niet, maar maakt er wel gebruik van."

Marianne Diederen, eigenaar van spelletjeswinkel Schaak en Gowinkel het Paard op de Haarlemmerdijk, ondervindt de gevolgen van de bestelmaatschappij ook in haar eigen winkel. Regelmatig krijgt ze mensen in haar zaak die zich afvragen waarom een spel online goedkoper is. "Klanten realiseren zich vaak niet welke extra kosten wij hebben." Toch is het wat haar betreft geen oneerlijke strijd: "Het is een ander soort ondernemerschap."

Een eindje verderop in de straat zit babywinkel Teuntje. Harry Nooij bestiert de zaak al 30 jaar en heeft in die tijd veel andere winkels in de straat zien komen en gaan. Ook hij heeft te maken met online concurrentie. Zo komen mensen soms dingen passen of bekijken om het vervolgens alsnog online te bestellen. Toch is dat niet de oorzaak voor het komen en gaan van zijn buren, zegt hij. "Het zijn de hoge huren die ondernemers nekken."

Op het bordje van de consument

Volgens de Consumentenbond rekenen bedrijven hun extra kosten meestal door aan de consument. Het is dus aannemelijk dat de extra bezorgkosten bij de onlineshoppers terechtkomen. Of dat genoeg is om hen de deur uit te krijgen is de vraag.

Diederen denkt er het hare van: "Bezorgbelasting is een mooi idee en ik denk dat 1 à 2 euro voor sommige huishoudens een groot verschil maakt, maar ik denk dat het gros van de Amsterdammers dit bedrag niet ziet als een drempel." Ook Nooij denkt er zo over: "Mensen gaan voor het gemak. Die paar euro extra zal ze worst wezen."

Een ander voordeel van een bezorgbelasting is dat mensen meer de deur uitgaan, zegt Drenth. Zo vindt hij dat het niets extra moet kosten als consumenten ervoor kiezen het pakketje bij een pakketpunt op te halen. "Als mensen ergens naartoe gaan om iets op te halen, gaan ze misschien ook nog wel een andere boodschap doen en dan hou je meer levendigheid van winkels in je eigen stad of dorp."

Hij denkt ook dat het ertoe leidt dat meer ondernemers in de stad als pakketpunt willen fungeren: "Als bedrijven geld sparen door het naar een pakketpunt te sturen in plaats van naar iemand thuis, kan er meer betaald worden aan die servicepunten. Winkels kunnen daar nu niet van bestaan. Dat moet je aantrekkelijk maken."

Naar Den Haag

Lokale politieke partijen reageren wisselend op het appel van Drenth. De SP en de PvdA vinden ook dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. De SP pleitte eerder al voor het afschaffen van reclamebelasting. Maar de VVD is geen voorstander van een belastingheffing: "Het staat iedere ondernemer vrij om te bezorgen. Of het nu een grote multinational is of een kleine ondernemer op de hoek."

GroenLinks is wel enthousiast. De partij besteedde eerder al aandacht aan het idee in hun verkiezingsprogramma: "Om onnodige mobiliteit te beperken en lokale ondernemers te steunen, pleiten we voor de invoering van een toeslag op thuisbezorging." De reden? "Online webwinkels hebben een grote impact op onze stad (openbare ruimte, verkeer) en daar mag wel iets tegenover staan. Een vorm van bezorgbelasting zou ook een mooie manier zijn om gebruik van afhaalpunten te stimuleren en logistiek in de stad te verbeteren."

Toch blijft wel de vraag of het plan van Drenth lokaal te regelen valt. Een woordvoerder van Hester van Buren, de wethouder van financiën, laat weten van niet. "Gemeenten mogen uitsluitend belastingen heffen die zijn genoemd in de Gemeentewet (het zogenaamde gesloten belastingstelsel). Denk aan OZB, precario en reclamebelasting. Alle andere ideeën ten aanzien van nieuwe gemeentelijke belastingen (zoals een citytax, pakkettaks of stoeptegeltaks) vallen buiten het gesloten gemeentelijke belastingstelsel en vallen daardoor buiten de bevoegdheid van gemeenten."

Maar Drenth geeft zich niet zo snel gewonnen: "Het is belangrijk dat er druk komt van onderop. Wij vinden dat de wethouders in de regio Amsterdam zich landelijk hard moeten maken om winkels in stand te houden. Het is niet te vroeg om nu maatregelen te nemen."