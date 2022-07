De brug aan de Beethovenstraat in Zuid over het Zuider Amstelkanaal, heet sinds zondag de Joep Langebrug. Deze brug is vernoemd naar de Amsterdamse wetenschapper Joep Lange, een van de slachtoffers van MH17. Samen met mijn vrouw Jacqueline van Tongeren kwam hij om tijdens de vliegramp in juli 2014.

Lange was verbonden aan het Amsterdam UMC en werkte als aids-onderzoeker. De wetenschapper was internationaal gerenommeerd om zijn toonaangevende onderzoeken naar hiv en aids. Daarnaast zette de wetenschapper zich ook in voor tropische geneeskunde en betaalbare gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Tijdens de onthulling waren meerdere nabestaanden, buurtbewoners en oud-collega's aanwezig. Wethouder Shula Rijxman (Zorg) hield voor deze gelegenheid een toespraak. Zij sprak over "een gebaar met eeuwigheidswaarde, zodat wij Joep Lange nooit vergeten". Het initiatief van de Joep Langebrug kwam op verzoek van buurtbewoners. Ook is de plek niet geheel toevallig; de wetenschapper woonde vlak bij de brug in de Beethovenstraat.