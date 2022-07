De politie is op zoek naar een man die op 5 april met een gestolen bankpas geld opneemt bij een automaat aan de Distelweg in Noord. Het slachtoffer, een oudere vrouw, heeft de pas afgegeven na een babbeltruc. In Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer wordt eerder gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van de bank. Die heeft het over een verdachte transactie op haar rekening. Volgens de zogenaamde medewerker is het nodig dat haar pas wordt opgehaald, ook zou haar rekening geblokkeerd zijn.

Het slachtoffer krijgt een speciale code, die bedoeld is om te verifiëren of de persoon die de pas komt ophalen de juiste is. Even later staat er een man voor de deur, die inderdaad de juiste code noemt. De man die op de beelden te zien is, voldoet aan het signalement dat het slachtoffer gegeven heeft. Mogelijk is het dus dezelfde man die de pas kwam ophalen. De man neemt grote bedragen op met de pas. Hoe hij aan de pincode van het slachtoffer is gekomen is onduidelijk.



"Wij willen iedereen nogmaals op het hart drukken: geef nooit je bankpas aan iemand mee niet aan iemand mee, ook niet als diegene zo'n speciale verificatiecode heeft", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Banken werken niet op deze manier. Daarnaast willen we in deze zaak natuurlijk graag weten wie de verdachte op de beelden is. Heb je informatie over hem? Laat het ons dan weten."