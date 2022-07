Een dronken Poolse man (50) is voor de tweede keer in 24 uur in het IJ in Amsterdam gesprongen. Vrijdagavond moesten hulpdiensten al in actie komen om de man uit het water te redden.

Na een melding gisteravond troffen agenten een man aan in het water. Ze snelden in een bootje naar de man toe en hielden zijn hoofd boven water tot de ambulance arriveerde. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis overgebracht. Het weerhield hem er niet van op vanavond weer in het water te springen. Rond 19.45 uur werden hulpdiensten opnieuw opgeroepen omdat er een persoon te water was geraakt. Een schipper van pontveer 65 voerde vanaf het centraal station over het IJ naar de Buiksloterweg in Noord. Toen hij een drenkeling bijna kopje-onder zag gaan, gooide hij een reddingsboei naar het slachtoffer. Eenmaal op het droge bleek het om dezelfde Poolse man te gaan als de avond ervoor. De man leek geestelijk in de war en was onder invloed van alcohol. Hij is opnieuw afgevoerd door een ambulance.