Bewoners van Osdorp werden rond 5.10 uur opgeschrikt door maar liefst drie explosies. Het ging om een plofkraak op een geldautomaat. De plofkrakers zijn er weinig mee opgeschoten, want een van hen raakte mogelijk gewond en ze hebben geen buit gemaakt.

"De tweede en derde klap heb ik zien gebeuren", vertelt een buurtbewoner. "Gigantische lichtflitsen en een hoop rook. En dan zie je een mannetje vanaf de overkant naar de geldautomaat rennen. Dan ben ik hem kwijt, dan is hij uit mijn zicht en twee tellen later scheurt er een motorscooter over de kruising, daar rijdt hij bijna een fietser aan nota bene. En voor een flat langs scheuren ze weg. En dat in een tijdsbestek van vijf, zes, zeven, acht seconden. Het gaat zo snel."

De buurtbewoner heeft geen goed woord voor de daders over. "Op zijn plat Amsterdams gezegd? Klootzakken. Daar wonen kinderen boven. Families. Die winkels zijn ongetwijfeld verzekerd, maar er wonen mensen boven."

Hij was niet de enige die wakker werd. "Ik zat meteen rechtop in mijn bed", zegt een andere omwonende. "Er waren twee flinke knallen en een knal erachteraan. Ik dacht, wat is dit nou? Toch niet weer zo'n plofkraak? Dat is al de zoveelste. Het is de derde of vierde in Osdorp."