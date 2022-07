Een indrukwekkend Indiaas zeilschip tekent deze week de horizon van de Sumatrakade. De INS Tarangini is al sinds april op wereldreis om diplomatieke relaties te versterken. In de tussentijd traint de bemanning voor de Tall Ship Races, die 25 juli in Antwerpen van start gaan.

Hoewel deelname aan de Tall Ship Races een belangrijk diplomatiek doel dient, weerhoudt dit de crew niet om fanatiek voor de winst te gaan. Ook hier in Amsterdam zijn ze druk bezig met de voorbereidingen om te verzekeren dat de Tarangini het snelst van Antwerpen naar Aalborg in Denemarken vaart. "Natuurlijk willen we winnen. We zijn zo ver gekomen om niet te verliezen", aldus Praveen Kumar, kapitein van het zeilschip.

Aan boord wordt vooral druk geschilderd, en dit is niet alleen voor het uiterlijk. "Het belangrijkste doel van schilderen is om corrosie te voorkomen", vertelt een bemanningslid. "Zo dragen we bij aan de levensduur van het schip". Een belangrijke taak, want de INS Tarangini is al in dienst sinds 1997.

Tussendoor is er ook nog tijd om van Amsterdam te genieten. Zo hebben de bemanningsleden een bezoek gebracht aan de A'DAM Lookout, zich laten inspireren door de architectuur en ook de Wallen mocht niet aan het lijstje ontbreken.

De bemanning bestaant uit 40 zeilers , 6 officieren en een kapitein. Daarnaast arriveren iedere 25 dagen een twintigtal mariniers in opleiding om mee te helpen. "Amsterdam is een mooie plek, maar we zijn sinds april van huis, dus we kijken wel uit naar het einde van de reis" vertelt een officier. Midden november keren zij allen weer terug naar thuisland India.