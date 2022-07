Een geldautomaat op Tussen Meer in Osdorp is vrijdag op zaterdagnacht opgeblazen. De schade is enorm.

De plofkraak vond rond 5.30 uur plaats. "Ik hoorde drie enorme knallen", laat een buurtbewoner aan AT5 weten. Het gaat om een automaat van Geldmaat, dat vanaf de straat te gebruiken was en in het pand van een tabakszaak is. Of foto's van buurtbewoners zijn grote vlammen te zien. Een groot deel van de gevel van de tabakszaak is eruit geblazen. Het Team Explosieven Verkenning van de politie is op dit moment bezig met een eerste onderzoek. De straat is afgezet. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam