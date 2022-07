Een man is donderdagavond, vermoedelijk door een geweldsincident, gewond geraakt op de Bijlmerdreef in Zuidoost. Vanwege zijn verwondingen landde er een traumahelikopter.

De man werd rond 22.00 uur aangetroffen. Volgens een politiewoordvoerder is het nog onduidelijk waardoor hij precies gewond is geraakt, maar gaat het vermoedelijk om een mishandeling of steekpartij. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie vraagt getuigen zich te melden.