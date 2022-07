Het Amsterdam UMC raadt jongeren sterk af om te beginnen met wegwerp-vapes. De elektronische wegwerpsigaret is volgens een longarts enorm verslavend.

In een video noemt de longarts het 'schadelijker dan het lijkt'. Het enige verschil tussen een normale sigaret en een vape is volgens haar dat er geen tabak wordt verbrand. "Nicotine is het middel dat ervoor zorgt dat mensen verslaafd raken en dat zit ook gewoon in e-sigaretten."

Bijwerkingen van nicotine zijn hartkloppingen en misselijkheid. "Daarnaast zitten er in die vloeistoffen ook nog stoffen die zeer vermoedelijk kankerverwekkend zijn en er zitten zware metalen in. Op lange termijn heeft het zeer waarschijnlijk ook een hele schadelijke werking."

De longarts vindt de smaakjes die de vapes hebben een groot probleem. "Dat maakt dat het gewoon lekker wordt gevonden en het maskeert ook de smaak van nicotine."

De laatste maanden zijn de vapes steeds populairder onder jongeren. Ook het ziekenhuis ziet een 'enorme toename'.