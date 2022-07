Om meer reizigers over te halen weer de bus, metro of tram te pakken, biedt het GVB deze zomer dagkaarten voor één euro aan. De actie geldt alleen voor mensen die in Amsterdam werken of wonen. "Voor één euro reis je 24 uur lang kris-kras door Amsterdam. Daar kun je niet voor parkeren."

Die groep reizigers reist sinds de uitbraak van COVID-19 namelijk een stuk minder vaak met het ov. Voor het GVB betekent het al jarenlang dat er minder geld binnenkomt. Omdat er vanaf 2023 waarschijnlijk ook veel minder financiële steun vanuit het Rijk is, wordt het voor het vervoersbedrijf noodzakelijk dat de 'verdwenen' reizigers snel weer terugkeren.

Kennismaking

De dagkaarten kosten normaal gesproken 8,50 euro. Door ze nu een stuk goedkoper te maken, hoopt het GVB dus op een 'hernieuwde kennismaking' met de reizigers uit Amsterdam en de omgeving. "We krijgen steeds meer elektrische bussen, er rijden gloednieuwe trams, er is veel ten goede veranderd in het ov de afgelopen periode", zegt commercieel directeur Ellen Swinkels. "Tijd om het ov weer eens een hele dag te proberen. Voor één euro reis je 24 uur lang kris-kras door Amsterdam. Daar kun je niet voor parkeren."

Reizigers die van de korting gebruik willen maken, moeten via de website van het GVB een code aanvragen. Daarvoor moeten ze bepaalde gegevens invullen. Per combinatie van postcode en mailadres mag er één actiecode worden aangevraagd.