De politie en douane hebben dinsdagochtend een partij van maar liefst 1100 kilo cocaïne onderschept in het Westelijk Havengebied. De lading drugs zat verstopt in een container met cacaobonen, die werd vervoerd door een vrachtwagen.

Er zijn vier verdachten aangehouden, waaronder de chauffeur van de vrachtwagen. Het gaat om een 43-jarige en 27-jarige man uit Purmerend, een 29-jarige man uit de gemeente Dijk en Waard en een 55-jarige man uit Enkhuizen.

De container kwam in beeld door onderzoek van de politie in Noord-Holland, FIOD en de douane. De gehele lading is vernietigd. Dat gebeurt doorgaans in een afvalverbrandingsinstallatie, onder begeleiding van een speciale eenheid van de douane.

De recherche doet verder onderzoek. De verdachten mogen alleen contact hebben met hun advocaat en worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.