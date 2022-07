Sinds 1 juli moeten ze verplicht in huis hangen: rookmelders. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk om die in hun sociale huurwoningen te installeren, maar dat blijkt een lastige opgave. Sommige hebben pas de helft van hun woningen hiermee uitgerust, naar eigen zeggen door 'dichte deuren' en vertraagde leveringen.

Met vele duizenden woningen in hun bezit, is het voor onder andere Rochdale een hele uitdaging om die stuk voor stuk uit te rusten met rookmelders. Inmiddels zitten ze op 92 procent, maar om ook de rest van een rookmelder te voorzien gaat niet gemakkelijk.

"Dat komt doordat we bij sommige mensen simpelweg niet binnen kunnen komen", luidt de verklaring van woordvoerder Pim de Ruiter. "Die mensen hebben allemaal een brief gekregen, nog een brief, en zijn meerdere keren gebeld door de vier bedrijven die we hebben ingeschakeld om rookmelders op te hangen."

Net als Rochdale hebben andere woningcorporaties ook nog niet de volle 100 procent behaald. Veel zijn goed onderweg en er rond de 90 procent hangen. Opvallend is corporatie Eigen Haard, die bij slechts 53 procent van hun woningen een rookmelder heeft geplaatst. Naar eigen zeggen komt dat door corona: "Mensen wilden soms niet de deur opendoen uit angst voor besmetting, en corona zorgde voor meer ziekte-uitval bij onze medewerkers. Ook waren en zijn er leveringsproblemen bij de bestelling van rookmelders."

Maar bij stichting !WOON, die steeds meer vragen van huurders hierover ziet binnendruppelen, is het een geval van slechte voorbereiding. "Het was al ver voor 1 juli bekend dat die rookmelderverplichting er zou komen. Ik begrijp dat die verhuurders voor een grote operatie staan, maar als het al zo lang bekend is, dan hebben ze de zaakjes ook niet goed voor elkaar op dit moment", aldus Ayelt de Wit.

"We hebben het misschien onderschat, dat zou kunnen", verklaart De Ruiter van Rochdale. "Het is een grotere klus dan we gedacht hadden." Op de vraag waarom de woningen wel toegankelijk zijn in het geval van onderhoud of een gebarsten leiding reageert hij stellig: "Dan is er een noodsituatie. Op dit moment is er in deze woningen niks aan de hand. Het gaat om een rookmelder, die voorkomt hopelijk dat er iets ergs gaat gebeuren." Om meer mensen te bereiken gaan ze proberen met gemengde teams langs de deuren gaan.

Handhaving

De gemeente laat weten dat de aanwezigheid van rookmelders mee zal worden genomen bij de controles. Het specifieke beleid ligt nog in de voorbereiding, maar eigenaren die geen rookmelder hebben geplaatst lopen het risico uiteindelijk een dwangsom opgelegd te krijgen.

Rochdale verwacht, net als corporatie Eigen Haard, eind dit jaar klaar te zijn met het plaatsen van de rookmelders.