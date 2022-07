Bij een explosie in de Reinwardstraat in Oost zijn aan het begin van de woensdagavond verschillende ruiten gesneuveld. Wat er precies is ontploft moet worden onderzocht, maar het lijkt op een vuurwerkbom.

De politie heeft de hele straat afgezet voor onderzoek. Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. De schrik zit er wel goed in bij veel bewoners, laat een verslaggever ter plaatse weten. De politie heeft de zaak in onderzoek.