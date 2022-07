In Bos en Lommer is vanochtend een supermarkt overvallen. De dader, die een vuurwapen bij zich had, wist daarbij buit te maken. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden.

De overval vond iets na 8.00 uur plaats. De supermarkt was toen net open. Volgens de politie gaat het om één dader. Er zijn bij de overval geen gewonden gevallen. Vlak na de overval werd er via burgernet een melding geplaatst met daarin een signalement van de dader. Deze melding is inmiddels weer afgesloten. De politie heeft het gebied rondom de supermarkt al uitgekamd. Daarnaast kijkt het naar beelden van beveiligingscamera's uit de buurt.