Bij zorgcentrum De Boeg aan de Hoofdweg in Bos en Lommer wordt vandaag een muurschildering van 25 meter hoog onthuld. De muurschildering is een initiatief van het stadsdeel West om buurtbewoners in samenwerking met kunstenaars hun wijk kleur te geven.

"De muurschildering is samen met de bewoners tot stand gekomen", vertelt de kunstenaar van het metershoge werk Richard Kofi. "Ik heb wandelingen gemaakt met de bewoners van De Boeg en vele gesprekken gevoerd. Wat mij toen opviel was dat iedereen uiteenlopende en heftige levensverhalen heeft. Dat wilde ik vastleggen in het werk."

Op de muurschildering zijn drie oudere mensen te zien. In eerste instantie zou je denken dat het bewoners van het zorgcentrum zijn, dat zit volgens Kofi net wat anders. "Ze zijn heel erg geïnspireerd op de bewoners. Ik heb ze niet helemaal een-op-een getekend, maar ik denk dat de bewoners zichzelf wel herkennen."

Daarnaast hangt er boven de 'bewoners' een zwevend oog. "Het oog kan je zien als een bewoner of partner die er helaas niet meer is. Of als een herinnerring die weer tot leven komt. Het zijn de verhalen die ik hoorde tijdens de wandelingen."

Het is voor Kofi de eerste keer dat hij zo'n muurschildering maakt. "Het was voor mij ongelooflijk uniek dat het zo groot was. Ik vond het ook een eer om iets te doen voor Bos en Lommer. Ik probeer in mijn werk altijd te focussen op samenzijn en zorg, dit past daar perfect bij."