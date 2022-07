Afstuderen in het hoger onderwijs is een hele prestatie, vindt ook de Amsterdamse studentenvakbond ASVA. Voor al hun harde werk ontvangen studenten een diploma. Toch is dit niet voor iedereen een feestelijk moment. Voor trans- en non-binaire studenten is de diploma-uitreiking nog wel eens een vervelende confrontatie met hun 'dode naam'.

Veel transgender- en non-binaire personen kiezen ervoor om zichzelf een nieuwe naam te geven die beter bij hun identiteit past. De geboortenaam wordt vanaf dat moment ook wel de 'dode naam' genoemd. Het gebruik van deze naam kan pijnlijke herinneringen oproepen aan een verleden waarin iemand zich niet kan herkennen. Het einde van de studie moet voor elke student op een waardige manier gevierd kunnen worden, vindt de ASVA. Het wettelijke diploma met daarop de 'dode naam' kan voor transgender studenten confronterend zijn. "Zulke negatieve emoties mogen niet overheersen tijdens je diploma-uitreiking", schrijft de studentenvakbond op hun website. Om dit probleem aan te kaarten is de ASVA een petitie gestart. Hierin vragen ze Amsterdamse onderwijsinstellingen om naast het wettelijke diploma ook een ceremonieel diploma aan te bieden met daarop de zelfgekozen naam van studenten. "Wij wisten dat dit speelt onder de studenten", vertelt Tuyet Stooker, medewerker Diversiteit, Inclusiviteit en Dokolonisatie bij de ASVA. "Een petitie is een uitgelezen kans om te laten zien dat de studentenpopulatie en de samenleving er behoefte aan heeft en het ook ondersteunt". De ASVA is van plan eind deze maand met de verzamelde handtekeningen naar de UvA en de HvA te stappen.