De politie heeft een 36-jarige Amsterdammer opgepakt omdat hij munitie zou hebben geleverd aan de vermeende schutter van het schietincident bij een zorgboerderij in Alblasserdam. In mei dit jaar werden twee mensen doodgeschoten bij de boerderij in de Zuid-Hollandse plaats. Ook zou de schutter betrokken zijn bij de dood van een winkelier in Vlissingen.

Uit onderzoek van de politie Zeeland-West Brabant is gebleken dat de aangehouden Amsterdammer eind april munitie zou hebben verkocht aan de verdachte van de schietpartij bij de zorgboerderij. De arrestatie komt voort uit de onderzoeken naar de twee schietincidenten. De politie heeft de man afgelopen donderdagavond aangehouden in zijn woning in Amsterdam. Bij een doorzoeking van zijn woning werden ook vuurwapens, munitie, verdovende middelen en een groot geldbedrag in beslag genomen. De 36-jarige man is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn voorarrest is met nog zeker veertien dagen verlengd.